اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

لأكثر من 11 ساعة، تعلق رجل في عجلة طائرة شحن بعدما قام بالتسلل إليها والتعلق بها طوال رحلة من إفريقيا إلى هولندا، حيث نجا بأعجوبة.

وقد اختبأ المسافر خلسة في عجلة مقدمة الطائرة طوال الرحلة حيث وجدته السلطات الهولندية واعيًا عندما هبطت الطائرة في مطار شيفول بأمستردام بعد 11 ساعة من الإقلاع.

ووفقًا للمتحدث الرسمي في مطار شيفول والشرطة، اختبأ الرجل متعلقًا بالعجلة منذ أن غادرت الطائرة من جوهانسبرج، وهو شاب في منتصف العمر.

تقول «ويليمايك كوستر» المتحدثة باسم مطار شيفول لشبكة CNN : "علمنا أنه تم العثور على شخص مختبئًا على متن طائرة شحن في منصة الشحن بالمطار".

تقول الشرطة العسكرية الهولندية بأن الرجل "بخير في ظل تلك الظروف"، لقد فلم يسجل سوى درجة حرارة منخفضة لجسده وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.