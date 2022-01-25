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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عجبني الفيلم.. مريهان حسين تعلق على أصحاب ولا أعز ..شاهد

صدى البلد

دعمت الفنانة مريهان حسين الفنانة مني ذكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

 

وعلقت قائلةً :" كل شخص حر في رأيه بس ليه نبقا عارفين الحقيقة و نعمل نفسنا مش عارفينها ؟ ليه نبقا بنشوف أهوال في الحياة اللي احنا عايشينها و نعمل نفسنا مش شايفين و ننتقد و نهاجم و نحكم على ممثلة نجمة كلنا بنعشقها عشان دور ماعجبكش من وجهة نظرك انت ؟ ".

 

وأكملت :"هي ممثلة يعني بتأدي شخصية مش طالعة توريك شخصيتها الحقيقية كل الممثلين و الممثلات شغلتهم انهم ينقلوا للناس نماذج من شخصيات موجودة بالفعل يجسدوا أدوار في قصة من خيال المؤلف اللي مستوحيها من واقع مليان قصص اغرب و اعجب من خياله بكتير .."

 


وأضافت :"انا عجبني الفيلم اللي بيورينا وااااااااااااقع كلنا عارفينه و بيناقش ان كل شخص عنده مصايب مهما كان شكل حياته من برا جميل و بيعرض بطريقة عبقرية فكرة ماذا لو رفع الستر عن اسرارك اللي مخبيها على اقرب الناس ليك ؟؟ نتفرج على حاجة واقعية احسن من الشعارات الفارغة .. "

 

وأختتمت "عجبني الفيلم بتفاصيله و اخراجه و آداء الممثلين و الممثلات الواقعي السلس و عجبني مواجهة مشاكل مجتمعاتنا و افرادنا بشكل حقيقي و متقن و احترافية "

 

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها عبر التعليقات .

 

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