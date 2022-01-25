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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسطنبول التركية تتعرض لشلل كامل بسبب موجة الثلوج.. فيديو

ثلوج
ثلوج

تتعرض مدينة اسطنبول التركية لحالة من الشلل التام نتيجة سقوط الثلوج بكثافة على المدينة، حيث تحول كل شيء إلى اللون الأبيض.

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عاصفة ثلجية هائلة توقف جميع الرحلات الجوية في مطار إسطنبول

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فيما أعلنت إدارة مطار اسطنبول الدولي، تعليق جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة بسبب موجة الثلوج التي تجتاح المدينة.

وقالت سلطات الطيران المدني إنها المرة الأولى التي تعلّق فيها حركة مطار "اسطنبول هافاليماني" منذ افتتاحه.

فيما  أعلن والي اسطنبول، علي يرليقايا، انتهاء ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية في الساعة 15:30 بحسب التوقيت المحلي بدلا من الساعة 17:00.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي بناء على تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية حول ازدياد وتيرة هطول الثلوج في ساعات المساء.

وتعرضت شوارع المدينة لشلل كامل، وتوقف حركة السيارات في الطرق الرئيسية نتيجة الثلوج.

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