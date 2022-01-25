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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مواجهة نارية بين مصر وكوت ديفوار غدا في دور الـ 16 بأمم إفريقيا

صدى البلد

يلتقى منتخب مصر الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب كوت ديفوار مساء غد الأربعاء، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون حاليا، وحتى السادس من فبراير المقبل.

وتقام مباراة منتخبي مصر وكوت ديفوار في السادسة مساء غد (بتوقيت القاهرة) على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون.

وأدى المنتخب الوطني المصري مساء أمس تدريبا مغلقا على ملعب چابوما انيكسي المخصص للتدريبات، وسوف يؤدي اليوم تدريبه الأخير استعدادًا للقاء المرتقب مع كوت ديفوار. 

كما واصل المدافع محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية بالكرة ، فيما أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت أمس لبعثة المنتخب الوطني عن سلبية جميع العينات للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي .

وقد حجز منتخب مصر مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط (من فوزين على غينيا بيساو والسودان) ، خلف منتخب نيجيريا الذي ودع البطولة إثر خسارته أمس الأول (الأحد) أمام تونس بهدف نظيف في دور الـ 16.

ويعد منتخب "الفراعنة" صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب الأعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010)، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ، ثم غانا برصيد 4 ألقاب ، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب. 

كان آخر تتويج للمنتخب المصري باللقب الإفريقي فى عام 2010 بأنجولا، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2006 بمصر و2008 بغانا.

أما منتخب كوت ديفوار، فيشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه ، ويسعى خلال هذه البطولة إلى تحقيق اللقب الثالث في تاريخه ، فقد سبق له الفوز بالبطولة للمرة الأولى عام 1992 بالسنغال ، والمرة الثانية عام 2015 في غينيا الاستوائية .

وصعد منتخب "الأفيال" إلى الدور الـ 16 للبطولة بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من فوزين على كل من الجزائر (حامل اللقب التي غادرت البطولة من دور المجموعات) وغينيا الاستوائية ، وتعادل مع سيراليون.

وتضم قائمة المنتخب الإيفواري العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير مهاجم أياكس الهولندي، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس الانجليزي، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان فريق اي سي ميلان الإيطالي.

ويشهد تاريخ لقاءات منتخبي "الفراعنة" و"الأفيال" تفوقا كاسحا للمنتخب الوطني المصري ، وعلى مدى تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية ، واجه المنتخبان بعضهما في 10 مباريات، كان لمصر نصيب الأسد في الفوز بتسعة لقاءات، في حين فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة.

وبدأ السجال بين الفراعنة والأفيال عام 1970 بلقاء المنتخبين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا في السودان الذي حسمه منتخب مصر (3 – 1) بتوقيع الأسطورة الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمصر والرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية برصيد 12 هدفا.

ومن بين أهم مباريات المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية، كان نهائي بطولة عام 2006 التي استضافتها مصر، وتوج بها المنتخب الوطني بقيادة "المعلم" حسن شحاتة للمرة الخامسة في تاريخه بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل المنتخبين بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة .

وفي النسخة التالية للبطولة التي أقيمت في غانا فى فبراير 2008 ، حقق منتخب مصر فوزاً ساحقاً على كوت ديفوار برباعية مقابل هدف فى نصف نهائى البطولة ، ليتأهل للمرة الثانية على التوالى إلى نهائى البطولة، ثم يفوز على منتخب الكاميرون بهدف نظيف ليتوج بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد نسخة 2006 .

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