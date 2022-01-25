الفيوم تتزين بالأنوار احتفالا بعيد الشرطة.. شاهد

شهدت أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الفيوم، أجواء احتفالية عيد الشرطة الـ70 حيث تزينت مديرية أمن الفيوم و أقسام ومراكز الشرطة بالأنوار، وقام الضباط والأفراد بتوزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين.

وأكد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، أن ما تقدمه الشرطة وأبناؤها من تضحيات هو واجب وطنى تؤديه بمنتهى الرضا والقناعة، مشيرا إلى أن هيئة الشرطة تسعى جاهدة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على الجميع.

كما ارتفعت الأضواء، وأعمال الفراشة، واللمبات الزينة، أمام جميع أقسام الشرطة على مستوى مديرية أمن الفيوم لمشاركة المواطنين من أهالى تلك المناطق الاحتفال بعيد الشرطة، والذى يمكن أن تتخذ أحداثه كركيزة للتواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين كدلالة على تلاحم الشرطة والشعب.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.