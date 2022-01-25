الإمارات والاتحاد الإفريقي يبحثان آخر المستجدات والتطورات في منطقة القرن الأفريقي

بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لمنطقة القرن الإفريقي أولوسيجون أوباسانجو، آخر المستجدات والتطورات في منطقة القرن الإفريقي، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ بما يضمن رفاه وازدهار دولها وشعوبها .



وأكد الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - عمق العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات مع دول القارة الإفريقية وسبل تطويرها؛ بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.



وأشار قرقاش إلى دعم دولة الإمارات للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإحلال السلام في القرن الأفريقي؛ إيماناً منها بأن نشر السلام والتعاون والتكاتف بين مختلف الدول هو السبيل الأفضل للازدهار والتنمية ومواجهة تحديات المستقبل.

