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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يعلن عن مزايدات واتفاقيات جديدة بالقطاع |تفاصيل

وزير البترول
وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض اتفاقيات ومذكرات تفاهم بترولية جديدة سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأضاف "الملا" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس”، أن التوقيع سيتم خلال فاعليات المؤتمر الشهر المقبل، وإن الإعلان والتوقيع سيكون حينها وسيشمل مشروعات جديدة.

وعن المزايدات الجديدة، فنتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال نصف العام الجاري، بالتحديد خلال العام المالي الحالي.


ويعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفياً لإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس” والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022 .

مذكرات تفاهم بترولية البترول وزير البترول طارق الملا

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