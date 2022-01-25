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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص وإجباره توقيع إيصالات أمانة بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية

كشف رجال مباحث القاهرة ، ملابسات واقعة تعدى شخصين على آخر ، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمصر القديمة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، من مالك مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة تضرره من شقيقين- مقيمان بدائرة القسم وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالى مـن زوجـة أحدهما مـن داخـل السيارة خاصتها .

على إثر ذلك حدث بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاهما على الآخر بالضرب وتم الصلح والتراضى "وتحرر عن ذلك المحضر اللازم" و عقـب ذلـك اصطحابه بسيارة خاصـة بأحدهما داخل جراج بالعقار سكنهما بدائرة القسم، وقاموا بإجباره على توقيع إيصالى أمانة بمبلغ مالى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما إيصال الأمانة المشار إليهما.

وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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"ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالحبس 74 سنة"

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالات الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

فقد تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة الجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى عـدد 48 حكم حبس "شيكات، تـبديـد" بإجمالى حبس 74 سنة و6 أشهر وغرامات مالية.

 وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر القديمة مباحث القاهرة إيصالات أمانة مديرية امن القاهرة قسم شرطة مصر القديمة

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