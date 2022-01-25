صفقة بمليون ونصف .. ضبط 150 طربة حشيش في الإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة (أبوصوير) محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

“ ضبط ١٤ قطعة سلاح فى حملة أمنية بالقليوبية ”

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية

أسفرت جهودها عن ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط (19) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (20) متهم لعدد (13) منهم معلومات جنائية و تنفيذ (7617) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها و إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .