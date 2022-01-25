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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غسلوا 30 مليون جنيه.. ضبط عصابة تسرق البترول من خطوط الأنابيب الرئيسية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة .

وتبين إعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق ضخ مبالغ مالية فى حسابات بعض الشركات وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

“ضبط صاحب شركة يتاجر فى العملة بالبحيرة”

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للإستثمار الزراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع .

وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه.

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام 2,5مليون جنيه مصرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة جرائم الأموال العامة سرقة المواد البترولية خطوط الأنابيب وزارة الداخلية

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