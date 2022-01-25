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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تطوير الطريق الدائري|غلق شارع ربيع الجيزاوي .. تعرف على الطرق البديلة

صدى البلد

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى فى الإتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزى ، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.

الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع ربيع الجيزى فى الإتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى وذلك لمدة (7) أيام إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2022 حتى صباح يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 ، على أن تكون أعمال الغلق إبتداءً من الساعة (12) صباحاً وحتى الساعة (6) صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية تنسيقاً والإدارة العامة للمرور على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب .. تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى وإستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.

- حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب فى السير شارع ربيع الجيزى تقوم بإستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى ، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تطوير الطريق الدائري شارع ربيع الجيزاوي الإدارة العامة لمرور الجيزة

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