أمريكا وأوروبا يسعون لحل دبلوماسي بشأن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيون عن رغبتهم المشتركة في التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم /الثلاثاء/ نشره عبر موقعه الإلكتروني خلال مكالمة عبر الفيديو كونفرانس أجراها بايدن مع كل من : رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

واستعرض القادة التفاعلات الأخيرة مع روسيا بأشكال متعددة، وأكدوا مجددًا قلقهم المستمر بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وأعرب بايدن وقادة أوروبا، بحسب البيان، عن دعمهم لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

كما ناقش القادة جهودهم المشتركة لردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك الاستعدادات لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا لمثل هذه الأعمال، فضلاً عن تعزيز الأمن على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأكد الزعماء التزامهم بمواصلة التشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك العمل من خلال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.