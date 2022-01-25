عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وأوروبا يسعون لحل دبلوماسي بشأن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا

جون بايدن
جون بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيون عن رغبتهم المشتركة في التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.


جاء ذلك وفق بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم /الثلاثاء/ نشره عبر موقعه الإلكتروني خلال مكالمة عبر الفيديو كونفرانس أجراها بايدن مع كل من : رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.
واستعرض القادة التفاعلات الأخيرة مع روسيا بأشكال متعددة، وأكدوا مجددًا قلقهم المستمر بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وأعرب بايدن وقادة أوروبا، بحسب البيان، عن دعمهم لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
كما ناقش القادة جهودهم المشتركة لردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا، بما في ذلك الاستعدادات لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا لمثل هذه الأعمال، فضلاً عن تعزيز الأمن على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأكد الزعماء التزامهم بمواصلة التشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك العمل من خلال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

أمريكا اوروبا أوكرانيا بايدن

موضوعات متعلقة

بسبب سؤال.. بايدن يخرج عن وقاره ويسب مراسل قناة فوكس

ترشيحاتنا

قطاع الأعمال العام: توقيع 10 اتفاقيات بين "جسور" ومقدمي الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية.. تفاصيل

القاهرة لا تتوقف.. هدية الداخلية للمواطنين للتوعية بالمحاور المرورية في الجمهورية الجديدة

وزير البترول لـ «صدى البلد»: مزايا عدة على القطاع من مؤتمر مصر الدولي "إيجيبس"

هؤلاء أبرزهم .. فنانون يتضامنون مع منى زكي .. فيديو

أوميكرون يصيب الاقتصاد العالمي بالتباطؤ.. والولايات المتحدة الأكثر تضررا | تفاصيل

انفصلت بسبب نمر.. أغرب 8 حالات طلاق في الوسط الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

نقيب الممثلين فى لبنان يدعم منى زكي: لا تستحق إلا الخير

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

تحصيل 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

فيديو

بسبب البودي جاردات.. معجب يضرب جوهرة ويشد شعرها أثناء وصلة رقص "فيديو"

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ