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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كورونا فى الوسط الفنى | جلال الشرقاوى بالعناية المركزة وتحسن حالة مديحة حمدى

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

جلال الشرقاوى

قال تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، إن والده المخرج جلال الشرقاوي مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ تسعة أيام.

وأضاف تامر الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: "والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وتابع أن والده اتنقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: "احنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا.. خمسة أفراد فى البيت كان عندنا كورونا".

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: "المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص  الإكسجين وانخفض إلى أقل من 80%، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة ومعزول تماما".

مديحة حمدى

قالت مديحة حمدي لـ صدى البلد:" للأسف مازلت أعاني من فيروس كورونا والنتيجة جاءت إيجابية، وسأكمل العزل المنزلي ".

وأضافت :" مازلت أعانى من تعب جسماني نتيجة الإصابة بكورونا، واتمني ان تتحسن صحتي في الأيام المقبلة".

وطمأنت الفنانة مديحة حمدي، جمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عبر بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث ظهرت برفقة طبيبها المعالج.

وقالت مديحة حمدي في أول ظهور منذ إصابتها بفيروس كورونا: "أنا الحمد لله كويسة، وأهم شئ هو حالتك النفسية وأن تكون متفائل دائما، وذلك حتى تكون المناعة قوية".

منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي، اليوم الاحد، تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت منة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والقيديوهات انستجرام "الحمد لله بقيت نيجاتيف بعد ١٤ يوم في البيت كورونا منهم اسبوع بموت بجد الحمد لله خلو بالكم مرض وتعب صعب"

عمرو محمود ياسين

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث جاءت نتيجة المسحة إيحابية

ونشر عمرو محمود ياسين عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام ، صورة من نتيجة اختبار فيروس كورونا، ، وعلق قائلًا: إيجابي.

جلال الشرقاوي اصابة جلال الشرقاوى منة فضالي أخبار عمرو محمود يا سين الفنانة مديحة حمدي

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