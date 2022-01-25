نقابة القراء ومشيخة عموم المقارئ يهنئون الرئيس وأعين مصر الساهرة بعيد الشرطة

بعث مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر ومشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية الرشيدة ولجميع الرجالات الشرطية(الأعين الساهرة) بدءا من وزير الداخلية ووصولا إلي جنود الداخلية المخلصين بمناسبة عيد الشرطة السبعين.



قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة: لقد حرصت نقابة القراء ومشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد علي تقديم التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العظيمة ولشعب مصر العظيم حكومة وشعبا (ضباط وجنود وأفراد) .

وقال الشيخ محمد حشاد: إن مجلس إدارة نقابة المحفظين والقراء البالغ عدد أعضاءه عشرة آلاف عضوا، وكذا أعضاء مشيخة عموم المقارئ المصرية البالغ عددهم خمسة عشر ألفا ليثمنون الدور العظيم واليقظ الذي يلعبه رجالات الشرطة المخلصون (الأعين الساهرة) للحفاظ علي الوطن الآمن، مما يستوجب من أهل القرآن الكريم بربوع الجمهورية بأن يتقدمون بالتهنئة القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ولشعب مصر العظيم ومعالي وزير الداخلية ولجميع رجالات الشرطة المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل حماية وطننا العزيز والغالي مما جعل الجميع يشعرون بنعمة الأمن والأمان.

داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة بإبنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي(حفظه الله) وحماة مصر المخلصين من أبناء القوات المسلحة المصرية والشرطة وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف وأهل القرآن الكريم في ربوع الأرض وكل عام وجميع المصريين بخير وصحة وسعادة اللهم آمين.