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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيتفلكس فاسدة ومفسدة..

تعليق ناري من ناصر القصبي على فيلم أصحاب ولا أعز

ناصر القصبي
ناصر القصبي

انتقد الفنان السعودي، ناصر القصبي، الأفكار التي يحملها الفيلم العربي الجديد (أصحاب ولا أعز)، ومنها طرح المثلية الجنسية بطريقة لافتة.

وكتب "القصبي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغة، وفي نسخته العربية أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته وإخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً”.

وأضاف الفنان السعودي “نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثلية، والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه و الخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع لذا وجب التحصين فطرتنا البشريه مهدده”.

 

"ندعم حرية الإبداع ونرفض الترهيب"، وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، أصدرت بيانا حول أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي شاركت في بطولته الممثلة منى زكي، بجانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وأثار جدلا كبيرا منذ عرضه عبر نتفليكس.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن زكي، أكد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أي اعتداء لفظي، أو محاولة ترهيب معنية لأي فنان مصري أو النيل منه.

النقابة قالت إنها ستدعم منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء ضدها وأهابت بالجميع عدم التعرض لأعضاء النقابة لمجرد المشاركة في عمل قد يتفق معه أو يختلف، وقدم عددا كبيرا من الفنانين الدعم لمنى زكي.

حسابات الفنان أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت هجوما كبيرا عليه، بسبب دور زوجته في العمل، فضلا عن الشائعات التي انتشرت تفيد بطلاق الثنائي.

تفاقم الجدل حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، منذ عضه في 20 يناير الجاري، حيث يرى البعض أنه يروج للمثلية الجنسية ويخرج عن قيم المجتمعات العربية.

ناصر القصبي الفنان ناصر القصبي منى زكى أخبار فيلم أصحاب ولا أعز أصحاب ولا أعز

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