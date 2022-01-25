ريم البارودي: أصبحت أقرأ النفاق في عيون الكثيرين وأبتسم

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريم البارودي بإطلالة ساحرة و علقت قائلة:"أصبحت أقرأ النفاق في عيون الكثيرين وابتسم. "

يذكر ان ريم البارودي روجت لمسلسلها الجديد “نقل عام”، و نشرت صورة برفقة الفنان محمود حميدة، وميرهان حسين وعلق قائلا "قريبا باذن الله نقل عام مع الفنان الكبير محمود حميدة وحبيبتى ميرهان" ما نال إعجاب متابعيها.

مسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.