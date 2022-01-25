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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زهرة رامي تستضيف عمر طاهر بعد شفائها من كورونا ببرنامج"اصحى بإنرجي"

زهرة رامى
زهرة رامى

يحل الكاتب عمر طاهر ضيفا على المذيعة زهرة رامي غدا الأربعاء في حلقة خاصة من برنامجها اصحي  بانرجي في تمام السابعة على راديو انرجي ٩٢.١.

ومن المقرر ان يتحدث عمر طاهر عن أحدث الكتب التي قام بنشرها “ صنايعية مصر” الكتاب الثاني "، كما سيقوم بترك عدة نسخ موقعة ومهداه إلى جمهور انرجي، إلى جانب اتحدث عن كواليس الكثير من أعماله السينمائية التي قام بتقديمها.

إصابة زهرة رامي بـ فيروس كورونا وتقديم برنامجها الإذاعي من المنزل

الجزء الثاني من كتاب "صنايعية مصر" يأتي بعد صدور 30 طبعة من الجزء الأول.

يذكر أن الجزء الأول من كتاب "صنايعية مصر" تضمن الحديث عن أكثر من 30 شخصية أثرت في حياة المصريين، وقدموا منجزهم عبر مشروعات مازالت إلى الآن أثرها ممتدة للحظة الراهنة.

كانت المذيعة زهرة رامي قد أعلنت منذ فترة عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا وتوقفت عن  تقديم برنامجها من استوديوهات إنرجي و واصلتها من المنزل خلال فترة العزل المنزلي، حتى تأكدت من سلبية مسحتها لتعود إلى البث مجددا من الاذاعة.

زهرة رامي الكاتب عمر طاهر عمر طاهر اصحى بإنرجي فيروس كورونا صنايعية مصر

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