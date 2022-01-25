أحمد زاهر لـ نوال الزغبي: "شرف ليا اني امثل معاكي وهايحصل قريب"

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي أثناء وجودها في إحدي البرامج، وهي تقول أنها تريد أن تمثل مع الفنان أحمد زاهر.

وعلق أحمد زاهر علي الفيديو، قائلا: “شكرا للنجمة الكبيرة نوال الزغبي علي كلامها العظيم و رأيها فيا كلامك علي رأسي و شرف ليا اني امثل معاكي وهايحصل قريب اوي ان شاء الله انا اللي بموت فيكي يا نوال يا قمر”.

وردت نوال الزغبي في تعليق كاتبة: “انت حبيب قلبي ونجم النجوم كلهم”.



وكشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها المشاركة في عمل أمام النجم الراحل أحمد زكي لإيمانها بعدم قدرتها على التمثيل.

وقالت نوال الزغبي في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "رفضت التمثيل في عمل فني مع أحمد زكي ودي حقيقة ومكنتش عايزة امثل خالص، وندمانة إني موقفتش أمام ممثل عظيم زي احمد زكي".

وأضافت :" كان ممكن أخذ خبرة ويكون عمل لي في الارشيف مع فنان عظيم زي أحمد زكي، وكنت مقتنعة ساعتها انى مش بعرف امثل ومش عايزة اخش حاجة لست بارعة فيها وكنت خائفة ولو الزمن رجع بيا هوافق".

وتابعت نوال الزغبي:" "لو أحمد زاهر عرض عليا التمثيل هوافق بموت فى تمثيله فظيع ولما بيكون موجود بيأكل الجو كله وحضرت له مسلسلات ورا بعض وهو فظيع وهو عارف الكلام ده".