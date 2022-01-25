عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر لـ نوال الزغبي: "شرف ليا اني امثل معاكي وهايحصل قريب"

أحمد زاهر ونوال الزغبي
أحمد زاهر ونوال الزغبي

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي أثناء وجودها في إحدي البرامج، وهي تقول أنها تريد أن تمثل مع الفنان أحمد زاهر.

وعلق  أحمد زاهر علي الفيديو، قائلا: “شكرا للنجمة الكبيرة نوال الزغبي علي كلامها العظيم و رأيها فيا كلامك علي رأسي و شرف ليا اني امثل معاكي وهايحصل قريب اوي ان شاء الله انا اللي بموت فيكي يا نوال يا قمر”.

وردت نوال الزغبي في تعليق كاتبة: “انت حبيب قلبي ونجم النجوم كلهم”.

إطلالة رياضية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد إبنته الصغرى


وكشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها المشاركة في عمل أمام النجم الراحل أحمد زكي لإيمانها بعدم قدرتها على التمثيل.

وقالت نوال الزغبي في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "رفضت التمثيل في عمل فني مع أحمد زكي ودي حقيقة ومكنتش عايزة امثل خالص، وندمانة إني موقفتش أمام ممثل عظيم زي احمد زكي".

وأضافت :" كان ممكن أخذ خبرة ويكون عمل لي في الارشيف مع فنان عظيم زي أحمد زكي، وكنت مقتنعة ساعتها انى مش بعرف امثل ومش عايزة اخش حاجة لست بارعة فيها وكنت خائفة ولو الزمن رجع بيا هوافق".

وتابعت نوال الزغبي:" "لو أحمد زاهر عرض عليا التمثيل هوافق بموت فى تمثيله فظيع ولما بيكون موجود بيأكل الجو كله وحضرت له مسلسلات ورا بعض وهو فظيع وهو عارف الكلام ده".

الفنان أحمد زاهر احمد زاهر نوال الزغبي اخبار نوال الزغبى اخبار احمد زاهر

موضوعات متعلقة

أعمال البناء بقطار المونوريل في منطقة 6 أكتوبر.. صور

منى زكي تتجاهل التعليق على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"

أيمن يونس: فوز خيالي لتونس على نيجيريا بـ أمم أفريقيا

الثالث أقصى أفضل متصدر.. هاني حتحوت يعلق علي فوز منتخب تونس

برافو.. إنجي علاء تهنيء تونس بالفوز والصعود لدور الـ 8 بأمم أفريقيا

تحدى الصعاب.. هيثم فاروق يعلق علي فوز منتخب تونس.. شاهد

بصورة من مسلسل الاختيار 2.. بشرى تحتفل بعيد الشرطة الـ 70

بالـ موف الهادئ.. نهال عنبر تتألق في إطلالة أنيقة.. شاهد

ترشيحاتنا

حكم طهارة الماء الذي تلسمه الحائض وهل تنتقل له النجاسة.. دار الإفتاء ترد

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

الإخلاء خلال5 سنوات.. اسكان النواب توافق علي مشروع قانون الايجارالقديم لغير السكن

بريطانيا: المفاوضات النووية مع إيران تقترب من مأزق خطير

أول تعليق من الزراعة على تحديد مساحات الأرز هذا الموسم

يستجيب للعلاج.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس غدًا لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

رسميا.. التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

نقل مباراة مصر.. قرار عاجل من رئيس الكاف بشأن كارثة ملعب أوليمبي

الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

قرار جمهوري بالموافقة علي تخصيص 36 جزيرة نهرية وبحرية لصالح القوات المسلحة

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

جندي ينقذ راكبا من موت محقق تحت عجلات قطار بالهند.. فيديو

بسبب الخيانة.. امرأة هندية تقطع رأس زوجها وتحمله إلى قسم الشرطة

فيديو

منى زكي تردد دعاءً بعد الهجوم عليها.. وحقيقة اعتزال إيمي سمير غانم

فيديو جراف.. لماذا سب بايدن مراسل قناة فوكس الأمريكية

الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة

فيديو جراف.. ماذا قال مبروك عطية لمؤيدي فيلم أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ