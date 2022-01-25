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تعليم

التعليم العالي:

توقيع الاتفاقية النهائية للتعاون بين جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية

صدى البلد

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول توقيع الاتفاقية النهائية للتعاون بين جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية (Arizona State University)، ومؤسسة سينتانا التعليمية.

بحضور المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس مجلس الأمناء لجامعة الجلالة، والسفير جونثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، ود. نانسي جونزاليس الرئيس التنفيذي لجامعة أريزونا، ودوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الجلالة، بأحد فنادق القاهرة.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا.

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وأشار جونثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، إلى أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات التعاون العلمي بين الجامعتين، وتتيح الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذي مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية في المجالات الحيوية، التي يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى بعض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وبلاده.

ونوه البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا في كلمة مسجلة بأن جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، حيث إنها مصنفة في المرتبة الأولى في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دوليًّا رقم 155 مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية، مؤكدًا أن اتفاقية اليوم تمثل خطوة إضافية في تقوية دور الجامعة في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأهلية المصرية.

وأكد د. محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، أن هذه الاتفاقية هي نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى جامعة الجلالة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.

وأوضح دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم  أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا، لكليتي الهندسة، وإدارة الأعمال، وأيضًا منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجاري لجامعة أريزونا (CINTANA) لكليات العلوم والاعلام، والفنون والتصميم.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي بأن اتفاقية التعاون بين الطرفين تتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، فضلًا عن الاستفادة من خبرة جامعة أريزونا في ضمان جودة جميع برامج الدرجات الجامعية بكليات جامعة الجلالة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتفاقية تنص أيضًا على التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس ومنحهم الشهادات عبر الإنترنت بالتنسيق مع جامعة ولاية أريزونا، حيث ستقدم مؤسسة سينتانا التعليمية خبراتها لجامعة الجلالة، حول طرق تحسين جودة التدريس بالكليات ومُخرجات الأبحاث العلمية وزيادة استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على التدريس والتعلم، بالإضافة إلى أن جامعة ولاية أريزونا تقدم منحًا دراسية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين بجامعة الجلالة.

وزير التعليم شريف إسماعيل الولايات المتحدة البحث العلمي وزير التعليم العالي

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