يستجيب للعلاج.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الشرقاوي

كشفت الفنانة عبير الشرقاوي تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان جلال الشرقاوي بعد نقله إلى العناية المركزة بسبب إصابته بصعوبات في التنفس نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها على موقع فيسبوك:" رجاء الدعاء لبابا بإن المسحة بتاعت كورونا بكرة تبقى سلبية علشان يبدآ يستجيب للعلاج.. أنا بأمنكم أمانة لعل وسطنا من هو مستجاب الدعاء".

جلال الشرقاوى

وقال تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، إن والده المخرج جلال الشرقاوي مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ تسعة أيام.

وأضاف تامر الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: "والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وتابع أن والده انتقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: "احنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا.. خمسة أفراد فى البيت كان عندنا كورونا".

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: "المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص الإكسجين وانخفض إلى أقل من 80%، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة ومعزول تماما".