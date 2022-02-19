ضغط العمل .. إصابة لم يكن يتوقعها شاب غيرت حياته

بين مدة قصيرة وأخرى، تحولت حياة شاب من الصحة إلى التعب والمعاناة من مجرد شعوره بالصداع إلى فقدان البصر.

بدأت معاناة آندي بيل، 29 عاماً في أغسطس عام 2019 حيث كان يشتكى من صداع حاد في رأسه، وشخصه الأطباء في البداية على أنه صداع نصفي نتيجة الإجهاد من ضغوط عمله في متجر.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الشاب البريطاني ظل يعاني من هذا الصداع المتكرر لعدة أشهر متتالية حتى انتهى به الأمر إلى الإصابة بنوبة من الهلع والارتباك وفقدان الذاكرة ودخل على إثر ذلك إلى المستشفى.

وبعد عدة أشهر وبالتحديد في يناير عام 2020 اكتشف الأطباء وجود ورم أرومي دبقي متعدد الأشكال، وهو ورم سريع النمو يتطور في دماغ آندي عندما ذهب إلى المستشفي إثر توقفه عن القيادة بسبب شدة الألم.

والآن أصبح أندي من مدينة ليستر أعمى تمامًا على الرغم من إزالة الورم والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي حيث بدأ بصره يتدهور منذ أكتوبر 2021.