من داخل مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية.. تضم 270 سريرا ومركزا لتطعيم كورونا| شاهد

تعد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة فى القليوبية أحد أهم المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، وتخدم المستشفى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز .. وأجرى موقع " صدى البلد " الإخباري جولة داخل المستشفى لرصد أعمال التطوير بها.

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وقال الدكتور محمد الخولى مدير المستشفى إن مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة مقام على مساحة 5 أفدنة وتم البناء على ثلث المساحة والباقى حدائق خضراء للعمل على راحة المرضى.

تسليم مستشفى الخانكة المركزي في القليوبية الشهر القادم



وأشار الخولى خلال لقائه بـ " صدى البلد " أن المستشفى دخل خطة التطوير منذ شهر يونيو عام 2020 وتم الانتهاء من تطوير المبنى "أ" والمبنى "ب" بالمستشفى وتم تسليمهما لوزارة الصحة، وسيتم تشغيلهما خلال أيام كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وربطها بشبكة الصرف الصحي العمومية حفاظا على نقل العدوى.



وأضاف مدير المستشفى أن مستشفى صدر 23 يوليو يضم 150 سريرا وبعد التطوير تم زيادة عدد الأسرة الى 270 سرير لخدمة الأهالي والمرضى المترددين على الأقسام العلاجية بالمستشفى ، مؤكدا انه تم أيضا الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية وشبكة غاز وتنك للأكسجين سعة 10 آلاف لتر لخدمة المرضى.



وتابع الخولي أن أعمال التطوير تتضمن أيضا استحداث رعاية مركزة بقوة 12 سريرا وجار العمل على زيادتها إلى 30 سريرا لاستيعاب جميع الحالات المرضية إضافة إلى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.



وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى وشملت الجولة تفقد أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، وأشاد المحافظ بأعمال التطوير مؤكدا أن المستشفى سيكون صرح طبي جديد يضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة ليقدم خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وتابع المحافظ مركز اللقاحات التابع للمستشفى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، ومشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز اللقاح .

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