عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من داخل مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية.. تضم 270 سريرا ومركزا لتطعيم كورونا| شاهد

مستشفي 23 يوليو للأمراض
مستشفي 23 يوليو للأمراض الصدرية في الخانكة

تعد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة فى القليوبية أحد أهم المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، وتخدم المستشفى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز .. وأجرى موقع " صدى البلد " الإخباري جولة داخل المستشفى لرصد أعمال التطوير بها.

أقرا أيضا:
إحالة مسئولي مستشفى الجزام فى الخانكة للتحقيق.. تعرف على السبب


وقال الدكتور محمد الخولى مدير المستشفى إن مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة مقام على مساحة 5 أفدنة وتم البناء على ثلث المساحة والباقى حدائق خضراء للعمل على راحة المرضى.

 

تسليم مستشفى الخانكة المركزي في القليوبية الشهر القادم


وأشار الخولى خلال لقائه بـ " صدى البلد " أن المستشفى دخل خطة التطوير منذ شهر يونيو عام 2020 وتم الانتهاء من تطوير المبنى "أ" والمبنى "ب" بالمستشفى وتم تسليمهما لوزارة الصحة، وسيتم تشغيلهما خلال أيام كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وربطها بشبكة الصرف الصحي العمومية حفاظا على نقل العدوى.


وأضاف مدير المستشفى أن مستشفى صدر 23 يوليو يضم 150 سريرا وبعد التطوير تم زيادة عدد الأسرة الى 270 سرير لخدمة الأهالي والمرضى المترددين على الأقسام العلاجية بالمستشفى ، مؤكدا انه تم أيضا الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية وشبكة غاز وتنك للأكسجين سعة 10 آلاف لتر لخدمة المرضى.


وتابع الخولي أن أعمال التطوير تتضمن أيضا استحداث رعاية مركزة بقوة 12 سريرا وجار العمل على زيادتها إلى 30 سريرا لاستيعاب جميع الحالات المرضية إضافة إلى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.


وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى وشملت الجولة تفقد أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، وأشاد المحافظ بأعمال التطوير مؤكدا أن المستشفى سيكون صرح طبي جديد يضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة ليقدم خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.


وتابع المحافظ مركز اللقاحات التابع للمستشفى للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، ومشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز اللقاح .

3d2f3f2d-c908-46a7-bffb-47a03f3c8bbc
3d2f3f2d-c908-46a7-bffb-47a03f3c8bbc
6b54949f-1b33-4d06-a5d6-5962a4988f8a
6b54949f-1b33-4d06-a5d6-5962a4988f8a
8b8c006f-6c46-4584-8de5-9f2b89e60089
8b8c006f-6c46-4584-8de5-9f2b89e60089
15b19f28-7333-489e-9949-0ab7ff796311
15b19f28-7333-489e-9949-0ab7ff796311
63c04b45-85e3-4336-9fa8-1189e95228a3
63c04b45-85e3-4336-9fa8-1189e95228a3
bc5924a6-3b45-4734-8b39-9a030abf6c4b
bc5924a6-3b45-4734-8b39-9a030abf6c4b
القليوبية وزارة الصحة محافظة القليوبية كورونا المستجد قليوب مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

محافظ القليوبية يناقش البدء في تطوير سور السكك الحديد ببنها

نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة

محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط : القضية السكانية في مصر أحد معوقات التنمية |صور

حزب الليكود يرتب صفوفه لإسقاط حكومة بينت

زوج يقتل زوجته بالشارع ثم تدهسه سيارة

برلمانية: قانون التخصيص العام مهم لتطوير المحافظات والقرى والمحليات.. فيديو

أحمد حسن: غير مقبول إهانة لاعبي المنتخب.. وعلى الإعلام مواجهة ذلك|فيديو

هيثم الحاج علي: بيع الكتب أونلاين عبر منصة معرض الكتاب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ