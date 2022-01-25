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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقك علينا.. عباس أبو الحسن يدافع عن منى زكى بسبب "أصحاب ولا أعز"

منى زكي
منى زكي

دافع الفنان عباس ابو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن النجمة منى زكي بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه عبر منصة نتفليكس.


وكتب قائلا: "‏‏‏اعرف مني ذكي من ٢٠ سنة، اشتغلت معاها ممثلا في فيلم مافيا ومسلسل إستيفا ثم  كسيناريست هي بطلة مسلسل " أسيا " تأليفي، اكتر حد قابلته بيمثل حبا في الفن فقط وإخلاصًا في التحضير واكثر النجمات تواضعا. وكصديقة، انسانة صادقة وراقية وعفيفة النفس. كل الحب والاحترام لنجمة كبيرة . حقك علينا".

وكان فيلم «أصحاب ولا أعز» أثار حالة كبيرة من الجدل وسط الجمهور العربي الذي عبر عن استيائه من مناقشة الفيلم لعدد من الموضوعات التي تخالف التقاليد المجتمعية، وهو ما فتح باب الهجوم على نجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مشاهد الفيلم تحمل جرأة متناهية «لا تشبه مجتمعنا» على حد تعبيرهم، مثل التعامل مع «مثلي الجنس» واحترامهم رغم مخالفة ذلك للأعراف الدينية والمجتمعية.


وتعود الانتقادات السابقة إلي أن قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» تدور حول مجموعة من الأصدقاء قرروا وضع هواتفهم المحمولة على المائدة، وكشف كل الرسائل والمكالمات على مرأى ومسمع من جميع الأصدقاء، مع بداية اللعبة يبدأ الجميع بالاستمتاع، مثل الزوجة الخائنة وشرب الخمر طوال الوقت، وأيضًا الفتاة المراهقة التي يسمح لها والدها بالمبيت عند صديقها ويكفل لها الحرية كاملة، ظنًا منه بأنها يمكن أن تفعل ما يحلو لها مادامت قد تجاوزت سن 18 عامًا.

 

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حقك علينا الفنان عباس ابو الحسن يدافع عن منى زكي واقع التواصل الاجتماعي منصة نتفليكس فيلم أصحاب ولا أعز

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