لم نكن فقط على المستوى.. رياض محرز يعلق على وداع "الخضر" أمم أفريقيا

علق رياض محرز قائد المنتخب الجزائري على إقصاء المُنتخب من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكتب محرز عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "سلام للجميع، انتظرت بضعة أيام قبل النشر على مواقع التواصل ولكن أعتقد أنه من المهم أن تكون لديك مشاعر تجاه خيبة الأمل الكبيرة وخيبة أملنا".

وأضاف "لن نبحث عن أعذار على الرغم من الظروف، لم نكن فقط على المستوى، وأنا أولا".



وتابع "عندما كان كل شيء يسير على ما يرام، كنا نفوز وكنا في القمة وكان الجميع ورائنا ومازال الكثير من الإخوة والمشجعين والمواطنين".

وكشف محرز "لكنني قرأت الكثير من الرسائل السلبية وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في كلا الاتجاهين".

وشدد "هذه المنافسة ستكون بمثابة تذكير، وسنعود أقوى من ذلك بالتأكيد".

وأوضح "سنجعل الناس فخورين مرة أخرى في المباريات الهامة القادمة لنكون قادرون على التأهل لكأس العالم إن شاء الله".

واختتم تصريحاته "شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر".



وتلقى منتخب الجزائر خسارة قاسية من كوت ديفوار بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بنيهما الخميس الماضي على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.