زوجة شهيد كرداسة: انتظرت حكم القضاء على الإرهابيين وبخاصة سامية شنن.. فيديو

قالت نجلا سامى زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، والذى استشهد عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14/8/2014، ان ذكرى عيد زواجهم توافق يوم 13 قبل استشهاد زوجها بيوم واحد فقط، مضيفه بانها لم تتمكن من الاحتفال مع زوجها بهذه المناسبه نظرا للظروف الأمنية التى كانت تشهدها البلاد فى تلك الفترة نظرا لطبيعة عمله بجهاز الشرطة .

واضافت نجلا فى حوار مع "صدى البلد" ، ان الشهيد اتصل بها قبل استشهاده بيوم واخبرته انها تريد ان تقضى اليوم معه، كما قامت والده الشهيد بالاتصال به ايضا واخبرته انها تريد ان تراه ولكنه قال لها نخليها لبكره لكن والدته اصرت على مقابلته.

واستردت قائلة : "بالفعل قام الشهيد بمقابله والدته ، وبعد ذلك انصرف لمقابلتى ، وفى طريقه الى قام اهالى منطقته بالدقى بالوقوف معه لانه كان محبوب فى المنطقة".

واضافت زوجة الشهيد: "عقب ذلك تلقى الشهيد مكالمة تليفونية من العمل اخبروه فيها بان هناك حالة طوارئ ويجب ان اتوجه للقسم فورا".

وقالت : "عامر قالى فى المكالمه انتظرينى غدا محضرلك مفاجأة هتهز كيانك".

واضافت زوجة الشهيد انها خلال العامين الماضينن دائما كان يراودها حلم مخيف، وكانت على يقين بانها ستفقد زوجها وانه سيستشهد .

واشارت زوجة الشهيد انه زوجها كان يخدم خلال ثورة 25 يناير فى قسم شرطة طاميه بالفيوم، وانها كانت تقيم معه هناك ، واشارت الى انها رأت احداث العنف التى حدثت يوم جمعة الغضب 28 يناير، ولكن الشهيد قام بدور بطولى حينها عندما قام بتهريب الاسلحة والزخيرة من القسم قبل اقتحامه .

واسطردت قائلة ان زوجها كتب على صفحته على الفيس بوك قبل استشهاده بيوم وعقب عودته للقسم "ربى ان نمت اجزائى يوم التراب وكنت نسيا منسيا هب لى اناس يدعون الى".

واشارت زوجة الشهيد ان زوجها شاهد رويه قبل استشهاده بيومين ورأه فيها انه يدخل الجنه ومن كل باب يدخل منه يفتح الله له باب ثان للجنه، حتى دخل من باب الجنه السابع.

واكملت حديث قائلة : "عامر فى مكالمته لى قبل استشهاده طلب منى ان اكثر فى ادعاء له".

واضافت : " يوم استشهاد عامر الساعة 10 الصبح عامر كلم نجلى الكبير وقال له خلى بالك من نفسك وخلى بالك من مامتك، وبعدها اتصل بى وطلب منى اصحى علاء نجله الصغير ، وتحدث معه وطلب منه يخلى باله منى ومن اخوه ".

واكملت : "الساعة 2.5 مساءا شاهدت فى التليفزيون احداث الهجوم على قسم كرداسة بالار بى جى ، وعلى افور قمت بالاتصال به وبالفعل تحدث معى وقال لى فى بداية المكالمه قتلو هشام شتا ، وطلب منى الدعاء له ".

واضافت : " بعد ذلك علمت باستشهاد عامر على يد الارهابين وعلمت بانهم قامو بالتمثيل بجثته فى المنطقة ، وبعد ذلك قامت الاخوانيه ساميه شنن باسقاء عامر مايه نار وهو صائم ".

وقالت انها عندما علمت باستشهاد عامر اتصلت على التليفون الخاص به تحدث لها السائق وقال لها الشهيد خرجنا من القسم من باب خلفى ورفض ان يترك مكانه ويخرج من القسم .

واكملت : "بعد ذلك توجهت لاستلام جثه عامر بتوجهت لى منطقتنا بالدقى ورأيت الحشود من المواطنين فى استبال الشهيد، وبعد ذلك توجهت لمستشفى الشرطة لاودع عامر الوداع الاخير، وحينما دخلت المستشفى رأيت جثث شهدائنا الابطال داخل مشرحة المستشفى ".

واكمت : بعد ذلك لم اشعر بنفسى إلا وانا داخل العناية المركزة ، فطلب ابنى من الدكتوران يراى والده وبعدما دخل للمشرحة لوداع ابيه وبعد فتح باب الثلاجه شاهد نجلى وجه والده فسقط من هول المنظر وتم اسعافه داخل المستشفى، وفى اليوم الثانى خرجت جميع جثامين الشهداء الابطال من المستشفى فى جنازة مهيبه .

واضافت زوجة الشهيد انها كانت بتعد الايام حتى يصدر حكم القضاء العادل ضد الارهابين وخاصة على الارهابية ساميه شنن التى سقت الشهيد مايه النار ، وحتى صدر الحكم وتم الحكم على ساميه شنن بالسجن المشدد 25 سنه .

واكلمت حديثها قائة : " الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينادى باحتواء ابناء مصر من اسر الشهداء ، وبالفعل يبذل كل جهد لاحتوائنا وتقديرنا ".

واضافت زوجة الشهيد : "انا اتشرفت انى اكون جزء من وزارة الداخلية بالعمل داخل قطاع العلاقات الانسانية، واضافت وزارة الداخلية كرمت زوجات الشهداء برحلات الحج والعمره وتوفير فرص عمل لذوى الشهداء داخل ديوان عام الوزارة، ولم تبخل قيادات الوزارة برئاسة وزير الداخلية بتوفير اى شئ لاسر وابناء الشهداء ".

ووجهت السية نجلا رسالة لشهداء الوطن وقيادات الشرطة فى عيدهم الـ70 : "كل عام وانتم مخلدين لان ربنا اصتفاكم ، وكل عام وضباط وقيادات الشرطة بخير وربنا يحفظكم لمصر ".

ورسالتها لزوجها الشهيد : "ستظل تاج على رؤسنا فانت كنت ملاك على الارض ولم نقدر نوفيق حقق " .