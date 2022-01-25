حاجة مخزية.. إبراهيم فايق يهاجم الكاميرون بسبب سوء تنظيم أمم أفريقيا

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق القائمين علي تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون والتي بدأت في 9 يناير الجاري وتنتهي 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.



وكتب إبراهيم فايق في تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "‏‏بطولة بائسة وتحكيم بائس واخراج سيء وملاعب بزرميط وتنظيم حزين وحاجة مخزية والله"

شهدت مباراة السنغال والرأس الأخضر ضمن فاعليات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 جدلًا تحكيمي بعد تلقى لاعب الرأس الأخضر باتريك أندرادي بطاقة حمراء في الدقيقة 21، فيما تم طرد زميله حارس المرمى دياس جوزيمار في الدقيقة 57 بعد اصطدام عنيف مع ساديو ماني.



