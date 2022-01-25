بولندا تعلن البدء في بناء سياج حدودي مع بيلاروسيا بطول 186 كم

أعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، اليوم الثلاثاء، البدء في بناء سياج بطول 186 كيلومترا (115 ميلا) على الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت القوات في بيان: "بدأ بناء الحاجز على الحدود البولندية البيلاروسية، واليوم سلم حرس الحدود مواقع البناء للمقاولين".

سيكلف بناء السياج الصلب بطول خمسة أمتار (16 قدما) نحو 1.6 مليار زلوتي (400 مليون دولار). وقال البيان: "هذا أكبر استثمار في تاريخ حرس الحدود".

واتخذ قرار بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود في محاولة للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تجهيز السياج بكاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة لمنع العبور غير القانوني، وسوف تدشن بوابات خاصة للسماح بحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود.

