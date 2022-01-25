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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

صدى البلد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة هبة التي تتعرض لها اليونان وتركيا والأردن منذ 10 أيام.

وتابع  محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة في الدول التي تعرضت للعاصفة هبة تصل إلى 5 تحت الصفر، مستبعدًا تعرض مصر لهذه العاصفة.

ولفت محمود شاهين، إلى أن غدًا الأربعاء يشهد أقل انخفاض في درجات الحرارة من بداية الشتاء.

وأكد  محمود شاهين أن درجات الحرارة في النهار تصل إلى 10 و9 درجات، وتصل إلى 5 درجات في ساعات الليل، على أن تعاود درجات الحرارة إلى التحسن بداية من الخميس ولكن يظل انخفاض الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف  محمود شاهين أن الأمواج ترتفع إلى 3 أمتار في البحر الأحمر و5 أمتار في البحر المتوسط، ما يتبعه تعطل بعض الأنشطة الملاحية وحركة الموانئ.

وأوضح  محمود شاهين أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، مضيفا أن جنوب الوجه البحري ومدن القناة تكون فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وقد تنتقل فرص سقوط الأمطار إلى محافظات الصعيد ولكنها تكون خفيفة.

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