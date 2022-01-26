التدخل السريع بالتضامن يكشف تفاصيل إنقاذ سيدة بلا مأوى وأطفالها..فيديو

قال محمد يوسف، رئيس فرقة التدخل السريع، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت فريق التدخل السريع المركزي بفحص شكوى حول وجود سيدة وأطفالها بلا مأوى فى منطقة مدينة نصر، وانقاذها من برودة الجو الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.

وأضاف محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم إنقاذ أم وأطفالها بلا مأوى من برودة الجو وإيداعها بمركز استضافة وتوجيه المرأة.

وتابع محمد يوسف، ان السيدة متزوجة ولديها ثلاثة أطفال ، حيث إن الزوج كان يعمل بائع متجول بالعتبة الا انه أصيب بمرض نفسى وعلى أثره تم إيداعه بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

والدة الزوج طردتها وأطفالها في الشارع

وأشار رئيس فرقة التدخل السريع، بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن والدة الزوج طردت السيدة وأطفالها في الشارع فخرجت تعيش على مساعدات أهل الخير متخذة من الشارع مأوي لهم، ونجح فريق التدخل السريع بإقناعها بإيداعها بأحد مراكز استضافة و توجيه المرأة التابع للوزارة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة وتم استقبالها بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة.