لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028 |صور

ستأتي أول سيارة كهربائية من لامبورجيني كسيارة كروس أوفر بأربعة مقاعد جديدة بالكامل، وسيتم إطلاقها في عام 2028، ثم يليها الجيل الثاني من سيارات الدفع الرباعي Urus SUV الكهربائية بالكامل.
تخطط لامبورجيني لإصدار طراز طرازها الكهربائي الرياضي الأول بأربعة مقاعد، وقدم الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان مزيداً من التفاصيل حول موقعها، والذي سيكون مختلفاً تماماً عن أي طراز أطلقته العلامة التجارية من قبل خلال تصريحات لمجلة Autocar البريطانية المتخصصة في عالم اخبار السيارات.
تشير تعليقات وينكلمان إلى أن أول سيارة كهربائية من لامبورجيني ستكون مماثلة للسيارات الكهربائية الخاصة بالعلامة التجارية الشقيقة بنتلي حيث تمتلك مجموعة فولكس فاجن الألمانية كلاً من لامبورجيني وبنتلي، ولكن ستكون السيارة الجديدة اكثر ارتفاعاً عن الأرض من سيارة الصالون التقليدية أو السيارة السياحية الكبيرة.
يعتبر اخر طراز من السيارات الرياضية الخارقة ذات الاربعة مقاعد أنتجتها لامبورجيني طراز Urraco الذي توقف انتاجه منذ عام 1979، وتعد السيارات الوحيدة التي تم إنتاج أكثر من مقعدين منذ ذلك الحين هي سيارة LM002 في الثمانينيات وسيارة الدفع الرباعي الحديثة Urus SUV .
قال وينكلمان إن تطوير أول سيارة كهربائية سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام بمجرد التوقيع على المفهوم الأولي.
وأضاف ان العمل يتقدم بمعنى أننا نقرر هذا العام نوع السيارة التي ستكون، وليس فقط الحجم والتسعير وشكل الجسم، ولكن أيضًا أكثر من ذلك بكثير بشأن محتوى السيارة"، "إذا سارت الأمور وفقًا لذلك، فسنبدأ المشروع بحلول نهاية هذا العام".
لم يُدل الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية بأي معلومات بشأن ما خططت له لامبورجيني من حيث التركيب الفني لسيارتها الكهربائية، مكرراً تعليقه السابق بأن لامبورجيني يمكن أن تختار ما "تصنعه أو تشتريه" فيما يتعلق بالمنصة والبطارية وتكنولوجيا المحرك.
أشار وينكلمان إلى أنه قد تكون هناك أيضاً وسيلة للحفاظ على محركات الاحتراق الخاصة بهم على المدى الطويل حيث صرح "نحن لا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، قد الحفاظ على محركات الاحتراق في أعمال السيارات الرياضية الخارقة متاحاً، فلدينا مجال ممتد في فترة التهجين عن طريق التجانس بين محركات البنزين والمحركات الكهربائية.