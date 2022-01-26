لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028 |صور

ستأتي أول سيارة كهربائية من لامبورجيني كسيارة كروس أوفر بأربعة مقاعد جديدة بالكامل، وسيتم إطلاقها في عام 2028، ثم يليها الجيل الثاني من سيارات الدفع الرباعي Urus SUV الكهربائية بالكامل.

لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028

تخطط لامبورجيني لإصدار طراز طرازها الكهربائي الرياضي الأول بأربعة مقاعد، وقدم الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان مزيداً من التفاصيل حول موقعها، والذي سيكون مختلفاً تماماً عن أي طراز أطلقته العلامة التجارية من قبل خلال تصريحات لمجلة Autocar البريطانية المتخصصة في عالم اخبار السيارات.

لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028

تشير تعليقات وينكلمان إلى أن أول سيارة كهربائية من لامبورجيني ستكون مماثلة للسيارات الكهربائية الخاصة بالعلامة التجارية الشقيقة بنتلي حيث تمتلك مجموعة فولكس فاجن الألمانية كلاً من لامبورجيني وبنتلي، ولكن ستكون السيارة الجديدة اكثر ارتفاعاً عن الأرض من سيارة الصالون التقليدية أو السيارة السياحية الكبيرة.

يعتبر اخر طراز من السيارات الرياضية الخارقة ذات الاربعة مقاعد أنتجتها لامبورجيني طراز Urraco الذي توقف انتاجه منذ عام 1979، وتعد السيارات الوحيدة التي تم إنتاج أكثر من مقعدين منذ ذلك الحين هي سيارة LM002 في الثمانينيات وسيارة الدفع الرباعي الحديثة Urus SUV .

لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028

قال وينكلمان إن تطوير أول سيارة كهربائية سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام بمجرد التوقيع على المفهوم الأولي.

وأضاف ان العمل يتقدم بمعنى أننا نقرر هذا العام نوع السيارة التي ستكون، وليس فقط الحجم والتسعير وشكل الجسم، ولكن أيضًا أكثر من ذلك بكثير بشأن محتوى السيارة"، "إذا سارت الأمور وفقًا لذلك، فسنبدأ المشروع بحلول نهاية هذا العام".

لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028

لم يُدل الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية بأي معلومات بشأن ما خططت له لامبورجيني من حيث التركيب الفني لسيارتها الكهربائية، مكرراً تعليقه السابق بأن لامبورجيني يمكن أن تختار ما "تصنعه أو تشتريه" فيما يتعلق بالمنصة والبطارية وتكنولوجيا المحرك.

أشار وينكلمان إلى أنه قد تكون هناك أيضاً وسيلة للحفاظ على محركات الاحتراق الخاصة بهم على المدى الطويل حيث صرح "نحن لا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، قد الحفاظ على محركات الاحتراق في أعمال السيارات الرياضية الخارقة متاحاً، فلدينا مجال ممتد في فترة التهجين عن طريق التجانس بين محركات البنزين والمحركات الكهربائية.