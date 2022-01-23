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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بصفة نهائية.. لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 |صور

لامبورجيني تودع محركات
لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائي

أفاد تقرير صادر عن منظمة Automotive News Europe بأن ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني الإيطالية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكد أن هذا العام سيكون الآخير الذي تقدم فيه الشركة محركات الاحتراق فقط.

لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائية 

يذكر أن لامبورجيني ستقول وداعاً لمحركات الاحتراق الداخلي نهائياً بحلول النصف الثاني من العقد، ولكن مع ذلك سيكون عام 2022 الأخير للسيارات التي تعتمد على محرك بنزين فقط وغير مصحوب بمحرك كهربائي.

لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائية 

وقال وينكلمان أيضًا إن الشركة لديها بداية مثالية لعام 2022 وهو يشير إلى سجل مبيعات لامبورجيني في عام 2021، حيث تم تسليم 8405 سيارة في عام 2021 ينتمي ما يقرب من 60% من هذا العدد إلى مبيعات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات اوروس، حيث يتم تسليم 5021 سيارة في جميع أنحاء العالم.

لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائية 

ومن المقرر أن تقدم العلامة الإيطالية أربعة طرازات جديدة هذا العام استعداداً لكهربة تشكيلتها، ولم تحدد الشركة ما ستكشف عنه أو متى، ويمكن أن يكون استبدال Aventador أحد النماذج الأربعة، وسيكون Aventador Ultimate آخر محرك V12 نقي غير مدعوم بمحرك بنزين ستقدمه الشركة.

لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائية 

واستثمرت لامبورجيني مبلغاً ضخماً في التحول للطاقة الكهربائية حيث خصصت الشركة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) للانتقال إلى السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، وستصل الدفعة الأولى من الطرازات الهجينة الإضافية في وقت مبكر من عام 2023، بينما ستأتي لامبورجيني الكهربائية بالكامل في عام 2025.

لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائية 

تمثل السيارات الكهربائية المستقبل بالنسبة لشركة صناعة السيارات الإيطالية الشهيرة، بدعم قوي من مجموعة فولكس فاجن.

وأضاف وينكلمان أنهم ما زالوا يعملون على التصميم النهائي لسيارة لامبورجيني EV الكهربائية الجديدة بالكامل، كما يتم النظر في نموذج بأربعة أبواب "مناسب للاستخدام اليومي".

لامبورجيني تودع محركات البنزين النقية في عام 2022 بصفة نهائية 
Automotive News Europe لامبورجيني الإيطالية فولكس فاجن محركات الاحتراق الداخلي V12 Aventador Ultimat Aventador لامبورجيني EV

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