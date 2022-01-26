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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى الفخراني: هدى سلطان بكت بشدة في مشهد وفاتي بمسلسل الليل وآخره

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

قال الفنان يحيى الفخراني، إن الراحلة هدى سلطان بكت بشكل حقيقي فى أثناء تصوير مشهد وفاته فى مسلسل الليل وآخره، موضحا: كنت ميت والدموع بتنزل من عينيها".

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه فى اثناء وضع يدها على رأسي كانت مثل الثلج، وكانت تجسد الدور على أنه حقيقي.

ولفت إلى أن الراحلة هدى سلطان ظلت مريضة لفترة بعد هذا المشهد.

ونوه بأن الراحلة هدى سلطان كانت مرشحة لـ دور ماما نونا، قبل توجيه الدور لـ كريمة مختار.  

وتابع : النجمة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، فى مسلسل يتربي فى غزو لم تبك فى أثناء تصوير مشهد وفاتها، ولكن بعد الانتهاء من التصوير ظلت تبكي.

يحيى الفخراني هدى سلطان مسلسل الليل وأخره الليل وآخره

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