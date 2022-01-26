حريق عقار مدينة نصر .. الاستعلام عن تصاريح الأمن الصناعي لمحلات الملابس | صور

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة اندلاع النيران في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من سيتي ستارز بمدينة نصر.

وطلبت النيابة، الاستعلام عن تصاريح الأمن الصناعي الخاصة بمحلات الملابس، وتراخيصها.

وتباشر فرق الأدلة الجنائية حصر الخسائر في الحريق الدي اندلع في محل ملابس وامتد الي العقار.

- تفاصيل حادث حريق عقار مدينة نصر



دقت الساعة الحادية عشر من مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير، حين تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغا أفاد باشتعال النيران في محل ملابس وامتدادها الي الطابق الأول في عقار سكني بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز.

سرعان ما امتدت النيران الي واجهة العقار حتى وصلت الي الطابق السادس وتصاعدت الأدخنة بصورة كثيفة في سماء منطقة مدينة نصر.

الحماية المدنية تدفع بسيارات مدعومة بالسلالم الهيدروليكية



على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بسيارات الإطفاء مدعومة بالسلالم الهيدروليكية للسيطرة على النيران التي اندلعت في العقار، ومحاصرتها.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف الي موقع الحادث تحسبا لوقوع حالات اختناق بسبب الحريق والأدخنة المتصاعدة.

وأغلقت الأجهزة المعنية الغاز الطبيعي والكهرباء عن العقار والعقارات المجاورة له لحين السيطرة على النيران واخمادها.

السيطرة على حريق عقار مدينة مصر

وعقب مرور قرابة 120 دقيقة على اشتعال النيران سيطرت الأجهزة الأمنية على الحريق وباشرت عمليات التبريد منعا لتجدد النيران.

ووصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة الي موقع حريق العقار، للوقوف على أسباب اشتعال النيران في العقار.

شهود العيان: اشتعال النيران بدأ في محل ملابس

وأكد شهود العيان على حريق عقار مدينة نصر، أن النيران اشتعلت في محل ملابس أسفل العقار وامتدت الي الطابق الأول ثم الي واجهة العقار حتى الطابق السادس.

وتستكمل فرق المباحث الجنائية والنيابة التحريات والتحقيقات للوصول الي أسباب اندلاع النيران.

كما أكدت مصادر أمنية أنه تم السيطرة على الحريق بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

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