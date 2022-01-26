ياسر ريان: لست مع رحيل كيروش عن تدريب الفراعنة.. ومشكلته تغيير مراكز اللاعبين|فيديو

قال ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مباراة مصر ضد كوت ديفوار، رغم صعوبتها إلا حظوظ الفراعنة فيها كبيرة للتأهل لدور الثمانية، خاصة أن المنافس ليس من منتخبات شمال إفريقيا، التي دائمًا ما تغلب على مبارياتها الصعوبة والقوة.

وأضاف ريان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، يظلم نفسه باستخدام لاعبين في مراكز مختلفة عن مراكزهم، موضحًا أنه رغم نتائج كوت ديفوار الأفضل عن مصر بدور المجموعات، إلا أنها ليست مقياسًا ليمتلك الأفيال الأفضلية.

وأشار إلى أنه يأمل في ظهور منتخب مصر ضد كوت ديفوار، بشكل جيد عن الأداء الذي ظهر به في مباريات دور المجموعات، مشيرًا إلى أنه إذا تأهل منتخبنا إلى دور الثمانية المستويات ستزداد صعوبة.

وأوضح أنه لا يفضل رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر، حال الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا، خاصة أن الوقت قبل المباراة الحاسمة في مشوار مصر نحو التأهل لكأس العالم 2022، ضيق ولا يسمح باستقطاب مدرب جديد قادر على قيادة الفراعنة.

واختتم ياسر ريان تصريحاته، أن نجله أحمد أشاد بكيروش بحكم أنه تدرب تحت قيادته، مضيفًا «ابني أحمد تحدث بشكل رائع عن كيروش، لكن الأزمة كلها في تغيير مراكز اللاعبين».