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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل موقعة اليوم بـ أمم إفريقيا.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

صدى البلد

يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

مصر وكوت ديفوار وتاريخ حافل بالأثارة

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ حيث التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.

وبشكل عام وفي كل البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية التقى المنتخبان 22 مرة فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة في  مثلهم.

بدأ المواجهات بين المنتخبين في كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 1970 لتحديد المركزين الثالث والرابع وحينها فاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

المواجهة الثانية جاءت في نسخة 1974 في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد.

أما المواجهة الثالثة فجاءت في نسخة 1980 وفي دور المجموعات كذلك وكرر الفراعنة انتصارهم وتلك المرة بهدفين لهدف.

وفي نسخة عام 1984 كانت مواجهة جديدة في دور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

أما في عام 1986 والبطولة التي توجت بها مصر فاز منتخب مصر بهدفين دون رد في دور المجموعات.

وفي نسخة 1990 كان الانتصار الأول لكوت ديفوار وبثلاثة أهداف لهدف وهي البطولة التي شارك فيها منتخب مصر بالرديف للاستعداد لكأس العالم، وكانت تلك المواجهة في دور المجموعات كذلك.

وبعد ثماني سنوات التقى المنتخبان في نسخة 1998 وفي ربع النهائي فاز الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما في نسخة 2006 التقيا مرتين، الأولى كانت في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدف.

فيما جاءت المواجهة الثانية في النهائي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف وظفر الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم.

أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف.

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