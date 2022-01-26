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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرًا من كل قلبي.. حورية فرغلي تحتفل بوصولها 6 ملايين متابع

صدى البلد

احتفلت الفنانة حورية فرغلي بوصولها 6 ملايين متابع من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتبت حورية فرغلي : النهاردة اكملت 6 مليون متابع ، شكرا ليكم من كل قلبى.

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و كانت قد روجت الفنانة حورية فرغلي،لمسلسلها الرمضاني الجديد(آدم وحورية)،ونشرت صورة من الكواليس من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حورية فرغلي من خلال الصورة معلقة:انتظرونى فى مسلسل#ادموحوريةعلى الراديو FM فى رمضان.

وقالت  الفنانة حورية فرغلي، خلال استضافتها بموقع صدى البلد: "إنه من المفترض إجراء عملية أخيرة خلال الفترة القادمة، بعد أن تأخرت فيها بسبب جائحة فيروس كورونا".

كانت النجمة حورية فرغلي، قد حرصت على توجيه رسالة إلى المتنمرين عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت حورية فرغلي: "السوشيال ميديا آخر 3 سنين كان فيها تنمر غير طبيعي والكلام الذي يكتب كان يدبح وشبهوني بمايكل جاكسون، وكنت أرد إن الناس كانت بتحب صوته مش يبصوا على شكله، وأنا المهم شغلي".

وكشفت حورية عن تفاصيل تحضيرها للعمل، والصعوبات التي واجهتها، وكيف عملت على شخصية الفتاة الشعبية التي تجسدها في العمل.

كما تحدثت عن حكايتها مع العفاريت بمنزلها، وتفاصيل أعمالها الجديدة، وكشف عن مفاجأة خاصة بمسابقة المواهب التي أقامتها مؤخرا عبر حسابها على فيسبوك.

 مُسلسل "أيام" وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي.

 

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