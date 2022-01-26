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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

صدى البلد

لقى عامل في العقد السادس من العُمر، مصرعه  صعقًا بالكهرباء؛ إثر ملامسة يداه إحدى الأسلاك العارية أثناء عمله بحفرة صرف صحي، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة  طهطا، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى العام بوصول المدعو “ع. ا. ع - 53 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز طهطا”، جثة هامدة، إدعاء صعق كهرباء.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو “مختار. ع. ا - 59 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، أفاد بأنه أثناء عمله مع شقيقه بأعمال حفر صرف صحي دائرة المركز، لامست يد شقيقه إحدى الأسلاك العارية؛ ما نتج عنه صعقه ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.

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وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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