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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نجم الزمالك يكشف عن عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز أمام كوت ديفوار

مرموش
مرموش

كشف أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق عن حظوظ منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب كوت ديفوار.

ويلتقى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب كوت ديفوار فى دور ال 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى دور ال 16 بعد تحقيق انتصارين أمام غينيا بيساو والسودان وخسارة وحيدة أمام نيجيريا فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد: 
حظوظ الفريقين متساوية خمسين خمسين لكن يبقى الاصرار والعزيمة داخل نفوس اللاعبين.

أضاف:  التوفيق يوم المباراة ان شاء الله يكون من نصيبنا وان شاء الله مستر كيروش يؤدى اداء متوازن يليق باسم بطل القارة وننتظر منه مفاجأت سارة تليق باسمه كمدرب.

استطرد:  لان فى مثل هذه المباريات تظهر امكانيات المدربين وتظهر امكانيات الفرق واللاعبين فى البطولات الكبيرة

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني بتشكيل منتخب مصر المنوقع أمام كوت ديفوار الذى يضم كل من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى
وأحمد حجازي وأيمن اشرف ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح وعمرو السولية ومحمد النني وعمر كمال عبد الواحد ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

ويفتقد منتخب مصر جهود محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الذي أصيب في لقاء غينيا بيساو بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات، بشد في العضلة الأمامية، وأكرم توفيق المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد عبد المنعم شارك بديلًا في لقائي نيجيريا وغينيا بيساو، أمام النسور، بدلًا من أكرم توفيق، وأمام غينيا بدلًا من الونش.

ولعب عبد المنعم أساسيًا في لقاء مصر والسودان بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وتمكن من تسجيل هدف الفوز للفراعنة

أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق نادي الزمالك منتخب مصر كوت ديفوار

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