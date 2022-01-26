الطقس السيئ.. الكهرباء تناشد المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن في حالة الطوارئ

ناشد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة الفترة الحالية، قائلا:" في حالة وجود أي عطل على المواطن الاتصال بالخط الساخن للوزارة، وسيتم التعامل مع الشكوى على الفور".

وأشار "أيمن حمزة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن الوزارة استعدت بشكل كبر لموجة الطقس السيئ، من خلال تطوير وتدعيم الشبكة، وأيضا عزل المهمات الكهربائية لمنع حدوث أي كوارث.

ونوه بأن الوزارة وفرت فرق طوارئ منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، للتعامل مع أي أعطال أو حوادث.

وفي سياق آخر: قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إطلاق المنصة الرقمية لوزارة الكهرباء يأتي في إطار التحول الرقمي التي تشهده كافة مرافق الدولة، متابعا: التسجيل على المنصة مجاني تماما ويتم بكل سهولة.

وأضاف المنصة لديها مساعد افتراضي يتفاعل مع تساؤلات المواطنين، متابعا: المنصة تضم العديد من الخدمات الخاصة بالكهرباء، وتم إطلاق ما يقارب من 18 خدمة بالفعل.

وأوضح : هناك ما يقارب من 12 خدمة أخرى سيتم إطلاقها قريبا، متابعا: الخدمات متنوعة، بجاية من توصيل التيار الكهربي وتركيب العدادات وغيرها من الخدمات.



