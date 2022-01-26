عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تحدد رسميا موعد الكشف عن هواتفها الرائدة Galaxy S22

صدى البلد

كشفت شركة سامسونج Samsung، رسميا موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S22، والتي سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين بدءا من اليوم.

موعد الكشف عن هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S22


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، أنها ستقيم حدث  Galaxy Unpacked الذي ستكشف فيه عن الجيل الجديد من سلسلة جلاكسي الشهيرة، يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير المقبل 2022، في تمام 5 مساء بتوقيت السعودية و6  مساء بتوقيت مصر.

وستقوم سامسونج ببث الحدث افتراضيا عبر إنترنت حتى يتمكن جميع المعجبين من مشاهدة العناصر الجديدة التي يتم كشف النقاب عنها في الوقت الفعلي عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وحساباتها الرسمية على يوتيوب وفيسبوك وتويتر.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عبر مؤتمرها القادم Galaxy Unpacked عن الجيل الجديد من سلسلة هواتف "جلاكسي"، والتي ستضم ثلاثة هواتف ذكية جديدة وهم: Galaxy S22، وGalaxy S22+ وGalaxy S22 Ultra، كما من المتوقع أن تكشف الشركة خلال نفس الحدث عن الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية الرائدة الخاصة بها والتي ستنطلق تحت اسم  Tab S8.

ويحتوي الملصق التشويقي للإعلان عن سلسلة Galaxy S22، على حرف S كبير يظهر تحت شعار The Epic Standard، في إشارة واضحة إلى موعد إطلاق سلسلة جالاكسي S22 الجديدة، والتي ستضم إصدارا بديلا لسلسلة" نوت" التي أعلنت سامسونج عن وثق خط إنتاجها خلال عام 2021.

Samsung Galaxy Unpacked rumored to take place on February 9
 الملصق التشويقي للإعلان عن سلسلة Galaxy S22

وكما شاركت سامسونج مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب تطلب فيه "اختراق الليل" و "كسر قواعد الإضاءة"، لإثارة التشويق حول قدرات التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة المحسنة للهواتف الذكية الجديدة جالاكسي إس.

مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S8

وكشف تسريب حديث أن التشكيلة سامسونج من الأجهزة اللوحية الرائدة التي سيتم الإعلان عنها خلال حدث "Unpacked" السنوى،  ستتضمن ثلاثة أجهزة هي: الإصدار العادي Tab S8، وطراز أكبر Tab S8 +، و Tab S8 Ultra أكبر وأقوى، بشاشة ضخمة قياسها 14.6 بوصة.

Samsung Galaxy Unpacked rumored to take place on February 9
مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S8

وشاركت بعض التسريبات صورا رسمية مفصلة لجهاز سامسونج Galaxy Tab S8 بألوانه الفضية والأسود إلى جانب دعمه للقلم الإلكتروني S Pen، وسيكون هذا هو أصغر جهاز لوحي من سامسونج من Tab S8 trio مع شاشة LTPS LCD مقاس 11 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة تبلغ 2560 × 1600 بكسل.

Samsung Galaxy Unpacked rumored to take place on February 9
مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S8

وسيحتوي جهاز سامسونج Galaxy Tab S8، على كاميرات رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرات فائقة السرعة بدقة 6 ميجابكسل في الخلف، وسيعمل بمعالج كوالكوم الأحدث  Snapdragon 8 Gen 1، وسيحزم بطارية بقوة 8000 مللي أمبير في الساعة، سيتم تغطية جانب البرنامج بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12، مع واجهة المستخدم One UI 4 في الأعلى.
 

سامسونج حدث Galaxy Unpacked سلسلة جلاكسي Galaxy S22 سلسلة Galaxy S22 تابلت Galaxy Tab S8

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل.. فيروس خبيث يقتحم أجهزة أندرويد يسرق أموال مستخدميها ويحذف بياناتهم

أفضل متصفح نت في العالم.. يستخدمه الملايين ويتصدر قائمة الأكثر استخدامًا

أسرع طريقة لـ نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون

6 أخطاء تحظرك من استخدام واتساب.. ابتعد عنها

ترشيحاتنا

خارجية النواب: العلاقات بين مصر والإمارات تزداد رسوخًا في عهد السيسي

السياح يواجهون موجة البرد في مرسى علم بمهرجان فواكه على البحر.. صور

تسليم محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية المُهداة من مصر لأوغندا.. صور

مدبولي يشيد بجناح مركز المعلومات بالوزراء خلال تفقده معرض الكتاب

وزير خارجية إسرائيل: نأمل بتوسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل السعودية وإندونيسيا

بعثة مصر بالأمم المتحدة تنظم ورشة عمل حول آثار تدهور البيئة وتغير المناخ على المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

أبو العينين ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق: ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجا توعويًا تسترشد به الأجيال

الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

عقب الزيادة 6 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-1-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

فيديو

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ