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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من مشروع تطوير وسط القاهرة فى أغسطس القادم

محررة صدى البلد تحاور
محررة صدى البلد تحاور الدكتور عبد الخالق إبراهيم

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن مشروع تطوير ميدان التحرير كان المرحلة العاجلة التى بدأ تطويرها لكى تظهر بهذا الشكل، لافتاً إلى أنه تم البدء الآن فى العمل بالمرحلة الأولى وتشمل مشروع تطوير ميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل وميدان الأوبرا وميدان مصطفى كامل وحديقة الازبكية، موضحاً أن المرحلة الأولى انقسمت جزئين الأول هو تطوير شارع طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل، واقترب  الانتهاء من تطوير الميدانين.

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وأضاف مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات لصدى البلد، أن تطوير ميدانى الأوبرا وحديقة الأزبكية سيتم الانتهاء منهما بنهاية أغسطس القادم، مشيراً إلى أن عملية التطوير تشمل تطوير واجهات المبانى وإعادة الشئ لأصله قدر الإمكان وأوشكنا على الانتهاء من تطوير واجهات المبانى بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل.

 

وأوضح أن مشروع تطوير منطقة وسط البلد، يواجه تحديات كبيرة جداً لأن بعض المحلات لديها تعديات على حرم الرصيف أو بروزات، وجارى التفاوض مع ملاك المحلات، بجانب الاهتمام بإنارة واجهات العقارات فى تطوير الشوارع وتوفير مناطق للجلوس وتوفير منطقة خضراء، كما يتم العمل على توفير حارة خاصة للدراجات فى منطقة وسط البلد.

وزير الإسكان الازبكية ميدان التحرير قصر النيل عقارات ميدان مصطفى كامل تطوير ميدان التحرير

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