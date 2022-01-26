اتصالات النواب تنعى ياسر رزق: حفر اسمه بحروف من نور

نعت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي والوطني ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، صاحب القلم الذي لم يحد يوماً عن نصرة وطنه والدفاع عنه، والذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء.

وقالت “محروس”: "إنه ترك لنا ذكرياته في كتابه الأخير «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، والذي يتضمن رصدًا دقيقًا وموضوعيا لأحداث حقبة هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث.

وتابعت: “كلما سنبحر في صفحات هذا الكتاب سندرك أن صاحب هذا القلم قد حفر اسمه بأحرف من نور في ذاكرة الوطن”، راجية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.