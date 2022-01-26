أبو العينين ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق: ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجا توعويًا تسترشد به الأجيال

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار سابقًا، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال أبو العينين، رحم الله الكاتب القدير وصاحب القلم الوطني الحُر، الأستاذ ياسر رزق، الذي ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجًا توعويًا تسترشد به أجيال من الصحفيين والكتاب، وتستهدي به العامة لمعرفة تاريخ مصر الثقافي وقوتها الحضارية التي وثقها في كتاباته ومقالاته.

وتابع أبو العينين: إن الصحافة المصرية فقدت اليوم رمزًا أصيلًا من رموزها، وعلمًا من أعلامها الذين تخلّدت أسماءهم، وستبقى ذكراهم في عقل ووجدان "صاحبة الجلالة".

وتقدم أبو العينين بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، وأسرة الصحافة المصرية ومؤسسة أخبار اليوم، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.