«أبو العينين» ينعى الكاتب الصحفى ياسر رزق ويتقدم بالعزاء لأسرته

نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق.

وتقدم النائب محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

جاء ذلك خلال تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود حلقتها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وتوفى اليوم، الأربعاء، الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وكان الراحل يعاني من مشاكل في القلب وسبق أن أجرى جراحة قلب مفتوح في فرنسا، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة بعد قليل.

