أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري ووزارة الداخلية بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ70 للاحتفال بعيد الشرطة.

وقال أبو العينين في منشور رسمي عبر صفحته: "أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري الـ70 للاحتفال بعيد الشرطة .. تلك الذكري الملهمة لرجال قدموا صفحات خالدة من البطولة والتضحية .. رجال أوفياء اقسموا على الشهادة أو النصر من أجل عزة وكرامة وطننا".

وتابع وكيل مجلس النواب: "كل التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة في عيدهم .. فخلال 7 سنوات واجه رجال الشرطة تحديات غير مسبوقة فى تاريخنا .. واستطاعوا بث الأمن و الطمأنينة في نفوسنا وتحقيق النصر على قوي الشر ليشهد العالم بما تعيشه مصر من أمن وآمان واستقرار".

وأضاف أبو العينين: "كل عام والشرطة المصرية ورجالها « حراس الوطن » بكل خير .. لولا دماء شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبطال وقواتنا المسلحة الباسلة لما كنا نعيش في أمن واستقرار ولا شاهدنا ما يحدث في بلادنا من ازدهار ونهضة على يد قائد مخلص لوطنه وشعبه .. أنتم من حملتم أمانة الدفاع عن الوطن وحمايته بأرواحكم .. أنتم روح وضمير الجمهورية الجديدة بما تحمله من عهدا جديدًا مشرقًا لمصرنا .. من نستلهم منهم روح التضحية والفداء .. ومن أسرهم الصبر والعزة والكرامة .. مكانكم في قلوبنا جميعا .. ومكانتكم عند الله في الجنة شهداء لوطن عزيز حفظه المولي عز وجل".

وأشاد أبو العينين بما تشهده وزارة الداخلية من تطور كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإستراتيجية الجديدة لرجال الشرطة في مواجهة الإرهاب والجريمة وما نراه من تحديث شامل لكافة الأجهزة الشرطية بأحدث التقنيات .. وتحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح طبقا لأعلي معايير حقوق الإنسان .. إنجاز حقيقي يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي يأتي بناء الإنسان أولى أولوياتها.