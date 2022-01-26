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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن2337 من نزلاء السجون.. صور

صدى البلد

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2337) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

عفو رئاسي
عفو رئاسي
عفو رئاسي

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

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وجاء القرار بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 70 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقراررئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة .

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بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن2337 من نزلاء السجون.. صور

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