إطلاق اسم شهيد على مدرسة وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية بكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الأربعاء"، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تغيير اسم مدرسة برج مغيزل للتعليم الأساسي بمطوبس إلى اسم مدرسة الشهيد أبو الحسن عبد البصير عرفه الابتدائية تخليداً لذكرى شهيد القوات المسلحة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إعادة تقييم حق الانتفاع المقرر بالمعسكرات الخاصة ببعض الهيئات والشركات التي تنتفع بمساحات من الأراضي والمستغلة مصيف لأعضاء تلك الهيئات، واستغلال مساحة 4 أفدنة وقيراط و18 سهماً لصالح شركة دسوق للبترول لتوسعة البئر الاستكشافية في حوض الأربعين وحوض الجزيرة نمره 10.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على قرار التخصيص بقرية قونه، لإقامة مكتب بريد، ووافق على تخصيص 144م2 أرض فضاء ملك هيئة البريد منطقة غرب تيره بقرية غرب تيرة لإقامة مكتب بريد غرب تيره.

ووافق المجلس على تخصيص 200م لإقامة مكتب سجل مدنى بالدور الثاني علوى بالمجمع الخيري بحصة الغنيمي مركز قلين، كما وافق على تخصيص 95 متراً مربعاً لمكتب بريد بقرية الحرة مركز بيلا.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص مساحة فدان و6 قراريط و 16 سهم أرض أملاك دولة بناحية جمعية اريمون الزراعية مركز كفر الشيخ لإقامة جبانة للمسلمين، ووافق على تعديل قرار التخصيص الخاص بإقامة مبنى الإدارة التعليمية لمدينة سيدى غازي.

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