عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال الانتهاء من تصريف تراكمات مياه الأمطار بالعجمي

أعمال الإنتهاء من
أعمال الإنتهاء من تصريف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بالعجمي

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بشارع الإسكندرية مطروح بمدخل البيطاش الرئيسي بنطاق حي العجمي، وكذلك تمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية. وذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي قام بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

اقرأ أيضًا:

الطقس في الإسكندرية.. سيول وأمطار على فترات متقطعة وبرودة تصل حد الصقيع.. فيديو

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي  وشنايش الأمطار. لافتاً الى أنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ترشيحاتنا

يراقب مفاوضاته مع الأهلى.. الريان القطري يرغب في التعاقد مع موسيماني

القتل الخطأ .. دار الإفتاء توضح حكمه وكفارته الشرعية

دعاء البرد الشديد .. كلمات لا ترد وتغفر الذنوب

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

خطوة نحو الريادة الكهربائية.. جنرال موتورز تعلن عن استثمارات بـ 7 مليارات دولار

استئصال رئة أم أزمة قلبية.. آخر اللحظات في حياة ياسر رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام وتتقدم إلى مصر والسعودية.. تفاصيل

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

الحكومة: لدينا 73مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ونتعاقد على عقارات لعلاج المواطنين

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ