الطقس في الإسكندرية.. سيول وأمطار على فترات متقطعة وبرودة تصل حد الصقيع.. فيديو

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة بدأت فجر اليوم علي معظم مناطق المحافظة، ووصلت لغزيرة أحيانا، وفي الساعة 8:30 سقطت أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، في مناطق البيطاش والمنتزه أول والمنتزه ثان.



وأشارت شركة الصرف الصحي في بيان أن الأمطار لم تسفر عن أي تجمعات لمياه الأمطار إلا في شارع النقل والهندسة وتم رفعها على الفور بمعدات وسيارات الشركة.



يذكر أنه نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل العمل اليوم الأربعاء بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثني من ذلك الصفوف التى تؤدى الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك المرافق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين. ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسئولة.



وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، انتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الامتحانات، كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات ، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولا بأول.

هطول أمطار بالإسكندرية

هطول أمطار بالإسكندرية

هطول أمطار بالإسكندرية

هطول أمطار بالإسكندرية