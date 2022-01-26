الأرصاد الجوية: حالة الطقس تبدأ في التحسن مع شهر فبراير

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القادمة، قائلا: “الأيام القادمة سنشهد تقلبات جوية مختلفة عن الأيام الماضية، من حيث انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار وعدم سطوع أشعة الشمس”.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، لتصل درجة الحرارة على شمال البلاد إلى 12 درجة في الصباح و6 درجات في الليل، متابعا: “محافظات جنوب البلاد تصل درجات الحرارة لديها إلى 15 صباحا و10 مساءً”.

وفيما يخص تساقط الأمطار، أوضح أنه من المتوقع أن تقل كميات الأمطار بداية من الغد، متابعا: “بداية من الغد سيكون هناك تحسن بسيط في الأجواء”.

واستطرد: “شهر يناير سيشهد وجود تقلبات جوية، وحالة الطقس ستبدأ في التحسن مع شهر فبراير”.